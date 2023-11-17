Врач Хухрев: пожелтение кожи может указывать на проблемы с печенью

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пожелтение кожи может являться признаком проблем с печенью. Врач-терапевт Алексей Хухрев отметил, что печень играет важную роль в организме, в том числе выводит токсины, производит желчь и участвует в синтезе белков. Проблемы с печенью могут привести к нарушению производства и выделения билирубина, что проявляется пожелтением кожи.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, серьезные поражения печени могут сопровождаться увеличением живота из-за увеличения самого органа и накопления жидкости в брюшной полости. Появление синяков на теле также может быть признаком проблем с печенью.

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Проблемы с печенью: симптомы на коже🙌Проверьте себя