Врач Хухрев: пожелтение кожи может указывать на проблемы с печенью

Пожелтение кожи может являться признаком проблем с печенью. Врач-терапевт Алексей Хухрев отметил, что печень играет важную роль в организме, в том числе выводит токсины, производит желчь и участвует в синтезе белков. Проблемы с печенью могут привести к нарушению производства и выделения билирубина, что проявляется пожелтением кожи.
Кроме того, серьезные поражения печени могут сопровождаться увеличением живота из-за увеличения самого органа и накопления жидкости в брюшной полости. Появление синяков на теле также может быть признаком проблем с печенью.
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