Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кристалл для искривления траектории света: инженеры смоделировали процессы в чёрной дыре
Найден новый способ выявления болезней Альцгеймера и Паркинсона
Зеленский предупредил украинцев: зима будет трудной, так как Россия накапливает ракеты
Хорошо, что Ефремов за решёткой, заявил его крёстный
Украинские беженцы из Польши бегут в Германию или уезжают домой
ЦБ России заявил, что у него нет казначейских обязательств США
Под Антарктидой обнаружили "призрак" древнего речного ландшафта
Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
TourDom: туры в Грузию выросли тысячекратно

Доктор Мясников рассказал, сколько раз нужно ходить в туалет

1:31
Здоровье

Доктор Александр Мясников поделился рекомендациями относительно частоты походов в туалет, как по маленькому, так и по большому, и указал на возможные сигналы, которые может отправлять организм.

Доктор Мясников рассказал, сколько раз нужно ходить в туалет
Фото: openverse.org by dirtyboxface is licensed under CC BY 2.0

Практика показывает, что через участившиеся случаи мочеиспускания, как правило, организм пытается о чем-то сказать.

Доктор выделяет две крайности в этом вопросе: частые походы маленькому могут сбалансироваться с частыми походами большому, и это связано с уровнем жидкости в организме. Норма по-маленькому может достигать пяти раз в день.

"Если вы реально мало ходите, у вас моча должна быть темного-темного цвета, концентрированная. И тут я вам скажу, что надо больше пить", — советует Мясников.

Он также подчеркивает, что частые мочеиспускания, особенно у мужчин в ночное время, могут указывать на проблемы с простатой или даже подозрение на рак простаты.

"Также может быть подозрение и на рак простаты, он может проявлять себя так. Это симптом патологии простаты", — добавил врач.

Мочеполовые инфекции, цистит могут также быть причиной учащенных походов в туалет как у мужчин, так и у женщин.

"Уход у диабетиков за этой сферой очень важен", — подчеркнул доктор.

Врач призывает обращать внимание на здоровье мочевой системы, пить достаточное количество воды, не задерживаться с походами в туалет и, в случае проблем, проводить проверку почек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Доктор Мясников о работе стоя и роли движения в жизни человека
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Популярное
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО

В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.

В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сжижает кровь
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Последние материалы
В Красноярске недовольны работой Wildberries из-за товаров плохого качества
Доктор Мясников рассказал, сколько раз нужно ходить в туалет
Science Advances: учёные обнаружили вещество, улучшающее память
Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН
Украина получит очередной пакет военной помощи от Финляндии
Охлобыстин поделился пророчествами старцев о войне России и Китая
Архитектор объяснил, как из-за перепланировки может рухнуть дом
BMC: кофе снижает риск заражения коронавирусом
SpringerLink: низкоуглеводная диета нормализует уровень сахара в крови
Симптомы, требующие внимания: когда стоит сдать анализ на глюкозу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников