Доктор Мясников рассказал, сколько раз нужно ходить в туалет

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников поделился рекомендациями относительно частоты походов в туалет, как по маленькому, так и по большому, и указал на возможные сигналы, которые может отправлять организм.

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Практика показывает, что через участившиеся случаи мочеиспускания, как правило, организм пытается о чем-то сказать.

Доктор выделяет две крайности в этом вопросе: частые походы маленькому могут сбалансироваться с частыми походами большому, и это связано с уровнем жидкости в организме. Норма по-маленькому может достигать пяти раз в день.

"Если вы реально мало ходите, у вас моча должна быть темного-темного цвета, концентрированная. И тут я вам скажу, что надо больше пить", — советует Мясников.

Он также подчеркивает, что частые мочеиспускания, особенно у мужчин в ночное время, могут указывать на проблемы с простатой или даже подозрение на рак простаты.

"Также может быть подозрение и на рак простаты, он может проявлять себя так. Это симптом патологии простаты", — добавил врач.

Мочеполовые инфекции, цистит могут также быть причиной учащенных походов в туалет как у мужчин, так и у женщин.

"Уход у диабетиков за этой сферой очень важен", — подчеркнул доктор.

Врач призывает обращать внимание на здоровье мочевой системы, пить достаточное количество воды, не задерживаться с походами в туалет и, в случае проблем, проводить проверку почек.

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