BMC: кофе снижает риск заражения коронавирусом

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Государственного медицинского университета в Шэньяне (Китай) выявили, что употребление кофе может снизить вероятность заражения коронавирусом. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC (BioMed Central).

Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Недавние исследования подтвердили, что рацион, содержащий продукты, богатые полифенолами (растительными пигментами, присутствующими в овощах), способствует активному иммунному ответу при COVID-19 и облегчает симптомы заболевания. Китайские ученые задались вопросом: может ли кофе стать методом профилактики коронавируса?

Исследование показало, что кофе действительно может предотвращать проникновение SARS-CoV-2 и его различных штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в человеческие клетки. Потребление этого напитка влияет на активность катепсина L, известного как эндопротеаза или пищеварительный фермент. Для того чтобы вирус проник в клетки, его спайковый белок (S белок) должен быть расщеплен катепсином L. Исследователи выяснили, что кофе препятствует этому механизму.

Предположительно, защитные свойства кофе связаны с наличием в нем хлорогеновой кислоты (CGA) и кофеина. Хлорогеновые кислоты способны снижать интенсивность воспалительных процессов в организме, подавляя выработку специфических медиаторов, вызывающих воспаление. Кроме того, кофеин может стимулировать работу иммунной системы.

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