SpringerLink: низкоуглеводная диета нормализует уровень сахара в крови

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что придерживание диеты с низким содержанием углеводов может стабилизировать уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом и способствовать снижению веса. Результаты этого исследования были опубликованы в SpringerLink.

Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily

Кето-диета представляет собой тип питания, в котором основное внимание уделяется жирам и белкам, при существенном сокращении потребления углеводов. Британские ученые провели исследование с целью выяснить, может ли эта диета, изначально предназначенная для лечения эпилепсии, быть полезной для людей с сахарным диабетом.

Новое исследование сфокусировано на выявлении плюсов и минусов кето-диеты для здоровья людей, страдающих этим заболеванием. Работа представляет собой мета-анализ, объединяя результаты нескольких исследований с использованием статистических методов.

Результаты подтвердили, что кето-диета способствует быстрой потере веса. Вероятно, продукты, включенные в эту диету (мясо, яйца, рыба, творог), обладают хорошей насыщающей способностью и снижают аппетит. Придерживание такой диеты может помочь улучшить здоровье людей с диабетом, так как избыточный вес и ожирение ухудшают течение болезни.

Также отмечено, что у диабетиков, соблюдающих низкоуглеводную диету в течение 15-32 недель, уровень сахара в крови стабилизировался. Однако ученые предупреждают о возможных недостатках такого рода питания, в частности, о риске развития заболеваний почек при чрезмерном потреблении белка. Избыток белка может привести к увеличению нагрузки на почки из-за образования большого количества азотистых соединений, таких как мочевина.

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