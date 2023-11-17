Симптомы, требующие внимания: когда стоит сдать анализ на глюкозу

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеграм-канал "Область здоровья" выделил несколько симптомов, наличие которых может говорить о необходимости сдачи анализа на глюкозу. Среди них — постоянное чувство усталости, частые походы в туалет, жажда, ухудшение зрения и избыточная масса тела.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Если хотя бы один из вышеназванных симптомов присутствует в организме, стоит сдать анализ на глюкозу, или "на сахар", так это исследование называют простым языком.

Уточняется, что норма глюкозы в плазме крови значительно различается в зависимости от возраста. У новорождённых она составляет от 1,7 до 3,3 ммоль/литр, а у людей старше 70 лет — от 4,6 до 6,1 ммоль/литр. Ою этом сообщает Tomsk.mk.ru.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с неспособностью организма усваивать углеводы. В результате в крови значительно повышается уровень глюкозы.

Такие рекомендации направлены на поддержание здоровья и своевременное выявление возможных проблем с уровнем глюкозы в организме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Анализ крови на сахар | Норма глюкозы в крови | Как подготовиться к анализу | Высокий и Низкий сахар