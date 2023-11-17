Врач Гинзбург назвал россиянам еду, которая сжижает кровь

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Михаил Гинзбург выделил напитки и продукты, способствующие сжижению крови. Медицинский специалист подчеркнул, что некоторая пища может привести к сжижению крови и спровоцировать образование тромбов, что в конечном итоге может привести к серьезным последствиям, таким как инсульт, инфаркт или даже смерть.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Наиболее опасными являются сладкие газированные напитки и покупные соки. Затем следуют рассолы и алкоголь. Медик советует полностью исключить их из рациона или по крайней мере минимизировать их потребление.

Первое место по опасности занимает ливер, так как он негативно влияет на работу многих органов. Кроме того, рекомендуется ограничивать потребление бобов и сахара, сообщает "В Татарстане".

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