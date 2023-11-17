Стоматолог Комарова предупредила россиян о вреде отбеливающих средств для зубов

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маркетплейсы буквально "завалены" средствами для отбеливания зубов в домашних условиях. Лаки, полоски, спреи — форма выпуска на любой вкус и по низкой цене. Однако в попытке сэкономить на специалисте, можно распрощаться с белоснежной улыбкой, пояснила в беседе с Pravda.Ru стоматолог Екатерина Комарова.

Фото: seago.com.ua

По словам специалиста, практически все отбеливающие средства для домашнего использования содержат перекись — оксид, что даст лишь кратковременный эффект.

"Вредно всё, потому что содержит перекись — оксид, который отбеливает. Но это всё временно. Если в домашних условиях, то отбелится на один тон. И если отбеливается, быстро всё вернётся", — пояснила Комарова.

Как подчеркнула стоматолог, от непрофессионального отбеливания эмаль становится пористой, соответственно, больше "впитывает" в себя красящих пигментов.

"Эмаль более пористая. И эмаль после этих вещей становится всё темнее и темнее. Самое мягкое — это профессиональная гигиена полости рта, когда убираются зубные отложения, поддесневые налёты и камни. Там происходит небольшое отбеливание", — уточнила специалист.

Кроме цвета, можно потерять и важные элементы для эмали: фтор и кальций.

"Домашнее отбеливание — это всё временное и всё равно приводит к тому, что всё быстрее окрашивается, и ломкость, пористость эмали возникает, и кальций, фтор уходят", — резюмировала Комарова.

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