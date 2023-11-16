Квашеная капуста — народное средство для укрепления иммунитета. Этот полезный ферментированный продукт содержит много витаминов и минералов и имеет множество полезных свойств, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Квашеная капуста может быть включена в рацион питания один-два раза в неделю или чаще, если это желательно. Однако не рекомендуется употреблять квашеную капусту в больших количествах, так как она может вызвать излишнюю кислотность у людей с чувствительным желудком или проблемами с пищеварением. Как и с другими продуктами, важно слушать своё тело и контролировать количество потребляемой квашеной капусты для поддержания баланса в организме.
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