Врач Курбатова назвала продукт, который помогает снизить риск развития онкологии

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Квашеная капуста — народное средство для укрепления иммунитета. Этот полезный ферментированный продукт содержит много витаминов и минералов и имеет множество полезных свойств, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://golovnie-boli.com/

Полезные микроорганизмы: в процессе квашения капусты происходит ферментация, в результате чего образуются молочнокислые бактерии. Эти бактерии являются пробиотиками и способствуют нормализации микрофлоры кишечника, что обеспечивает хорошую работу пищеварительной системы.

Богатый источник витамина C: капуста содержит большое количество витамина C, который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунную систему и способствует здоровью кожи и слизистых оболочек.

Повышение пищеварительной активности: кислая среда, создаваемая ферментацией капусты, помогает улучшить переваривание пищи.

Защита от рака: в квашеной капусте содержатся соединения, такие как изоцианаты и сульфорафан, которые имеют антираковые свойства и помогают снизить риск развития раковых заболеваний.

Квашеная капуста может быть включена в рацион питания один-два раза в неделю или чаще, если это желательно. Однако не рекомендуется употреблять квашеную капусту в больших количествах, так как она может вызвать излишнюю кислотность у людей с чувствительным желудком или проблемами с пищеварением. Как и с другими продуктами, важно слушать своё тело и контролировать количество потребляемой квашеной капусты для поддержания баланса в организме.

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