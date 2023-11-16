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Психолог Морозова рассказала о новой проблеме современных людей — стресслаксия

1:03
Здоровье

Современные люди часто подвержены состоянию, которое называется стресслаксией или "напряжение от расслабления". В попытке снять тревогу и напряжение они могут оказаться в еще более стрессовой ситуации, как рассказала психолог Евгения Морозова на страницах kp. ru.

Психолог Морозова рассказала о новой проблеме современных людей — стресслаксия
Фото: openverse by BLW Photography is licensed under CC BY 2.0

Эксперт подчеркнула, что существует множество практик релаксации, которые обычно помогают в случаях легкой невроза или умеренного напряжения. Однако при высоком уровне напряжения эти методы могут оказаться неэффективными. Психолог объяснила, что успех зависит от степени напряжения, и человек может столкнуться с трудностью, когда привычные методы не приносят желаемого результата.

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников, также подчеркнул, что стресс является нормальной реакцией, но долгосрочное воздействие сильного стресса может негативно сказаться на здоровье. Поэтому важно адекватно реагировать на стресс и быть "разумным эгоистом".

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