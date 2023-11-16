Найден способ избавиться от лишнего жира в печени

Экспериментальное средство Ретатрутид оказало эффективное воздействие на уменьшение веса у пациентов с ожирением, а также снизило содержание жира в печени. Информация об исследовании была представлена на собрании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD).
Ранее опубликованные исследования, датированные июнем 2023 года, демонстрировали, что Ретатрутид позволяет людям с ожирением потерять приблизительно четверть своего начального веса за 11 месяцев. Дополнительные данные от участников этого исследования подтвердили, что препарат также способен эффективно бороться с жировой болезнью печени, что проявляется в накоплении большого количества жира в органе и вокруг него.
Это явление часто возникает как одно из побочных эффектов ожирения, присутствующее приблизительно у 70% пациентов с диабетом 2 типа.
Исследователи проанализировали данные 98 взрослых с избыточным весом, которым была предоставлена высокая или низкая доза препарата. К концу исследования уровень жира в печени у пациентов снизился в среднем на 81-86%. К 48-й неделе 93% пациентов, получавших более высокую дозу, достигли уровня жира в печени менее 5%, что свидетельствует об исцелении от жировой болезни печени.
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