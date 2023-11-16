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Гинеколог: теоретически женщина может забеременеть после 35 лет, но появляются проблемы с генетикой

Здоровье

Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Елена Андреева в разговоре с Pravda.Ru рассказала о том, может ли женщина нормально забеременеть после 35 лет, возраста, когда качество яйцеклеток у неё резко снижается.

Гинеколог: теоретически женщина может забеременеть после 35 лет, но появляются проблемы с генетикой
Фото: pxhere.com

Эксперт напомнила, что репродуктивный возраст женщины, который длится до 45 лет, делится на две части. Первая называется "ранний репродуктивный возраст", который продолжается до 35 лет, а с 35-ти начинается поздний репродуктивный возраст.

"Эта квалификация была придумана как раз из-за того, что уменьшается количество яйцеклеток. Потому что девочка в отличие от мальчика рождается с определенным количеством яйцеклеток — примерно 2 миллиона. 1-2 миллиона — у каждого по-своему в зависимости от генетики. И эти яйцеклетки расходуются в течение определенного цикла. У кого-то — быстрее, у кого-то — меньше. И если женщина откладывает, то у нее априори становится меньше вот этот овариальный резерв, с которого может наступить беременность", — объяснила гинеколог.

Врач отметила, что теоретически женщина может нормально забеременеть после 35 лет. На практике же количество яйцеклеток у неё становится меньше и с каждым годом становится все больше и больше клеток, которые подвергаются негативному воздействию курения, алкоголя, ожирения, неблагоприятной экологии, неподходящего климата.

"Возникает достаточно большое количество яйцеклеток, которые имеют те или иные генетические мутации. Поэтому чем старше женщина, тем более вероятность возникновения проблем, связанных с генетикой у детей. Больше становится синдрома Дауна и прочих разных других историй", — пояснила Андреева.

Гинеколог подчеркнула, что хорошее здоровье женщины после 35 лет — это не равно хороший репродуктивный потенциал. Этот показатель, который носит название "антимюллеров гормон", при желании можно выяснить. Антимюллеров гормон можно сдавать на любой день цикла. Любая женщина
может сдать этот анализ и посмотреть, сколько у неё еще есть возможность откладывать деторождение, заключила врач.

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Беременность после 40 лет: какие перспективы?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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