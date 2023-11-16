Американские ученые открыли предотвращающую старение молекулу

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из Института Бака обнаружили удивительную молекулу, способную замедлить процесс старения клеток путем поддержки здоровья митохондрий.

Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Митохондрии являются "маленькими станциями", ответственными за производство энергии в каждой клетке организма. Ключевым фактором, определяющим связь между работой митохондрий и общим здоровьем организма, является продолжительность жизни клеток, сообщает "МедиаПоток".

Используя специальное соединение под названием MIC, исследователи смогли обеспечить здоровое функционирование митохондрий путем их переработки.

Удивительное соединение по своей сути является кумарином, природным веществом с антикоагулянтными, антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными, противоопухолевыми и антигипергликемическими свойствами.

Применение этого вещества позволило улучшить функцию митохондрий у мышей и облегчить нейродегенеративные процессы у нематод, что в будущем может помочь в исследовании механизма старения человека.

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