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Психолог Мухина: выгорание может превратиться в депрессию, если его игнорировать

1:38
Здоровье

Выгорание говорит прежде всего о том, что человек очень сильно переутомился. Причём ему не удаётся восстановиться даже после привычного отдыха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

Психолог Мухина: выгорание может превратиться в депрессию, если его игнорировать
Фото: openverse by Sander van der Wel is licensed under CC BY-SA 2.0

По её словам, при выгорании истощена эмоциональная сфера, поскольку вещи, которые раньше приносили удовольствие человеку, перестают его радовать. Как подчеркнула специалист, основные симптомы выгорания — это ощущение бессилия, накопленного переутомления и искажение эмоциональной составляющей.

"Игнорировать эти симптомы сложно. Если не принимать меры, это может привести к более серьёзным реакциями нервной системы, например, к депрессии. Организм также может реагировать через психосоматические заболевания сердечно-сосудистой системы, то есть расстройство здоровья переходит уже на физический уровень", — уточнила психолог.

Мухина считает, что новые цели и мотивация, а также изменения в привычной работе помогут преодолеть выгорание. Однако если оно сильное, то без качественного и длительного отдыха не обойтись, подчеркнула эксперт. Она добавила, что в этом случае следует отправиться в санаторий как минимум на две недели, а не просто взять отпуск и лежать в кровати.

Специалист рассказала, кто чаще всего сталкивается с выгоранием. По мнению Мухиной, это люди, занятые в профессиях группы "человек — человек", например, преподаватели, врачи, менеджеры по продажам.

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Синдром выгорания. В чем причина и что делать, если вы выгорели?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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