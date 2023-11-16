Врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина в беседе с Pravda.Ru рассказала о случаях, когда причиной лишнего веса является гормональный сбой.
Медик объяснила, что умеет по внешнему виду человека с большой долей вероятности диагностировать ожирение, причиной которого стало нарушение гормонального фона.
"Гормональный сбой в избытке веса — это всего лишь 90%. А 90% — это алиментарное ожирение. Алиментарное — это то, что люди переедают. Это несоответствие энергопотребления энергозатратам", — рассказала врач.
Эндокринолог отметила, что причина выявляется после обследования, анализа жалоб пациента и динамики набора веса.
"Есть несколько заболеваний. Заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза — три вот таких основных коня", — сказала врач.
Она советует при ожирении в первую очередь обращаться за помощью к эндокринологу, чтобы он помог исключить или подтвердить наличие проблем с гормонами.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о самых опасных диетах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.