Врач-эндокринолог рассказала об ожирении из-за гормонального сбоя

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина в беседе с Pravda.Ru рассказала о случаях, когда причиной лишнего веса является гормональный сбой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что умеет по внешнему виду человека с большой долей вероятности диагностировать ожирение, причиной которого стало нарушение гормонального фона.

"Гормональный сбой в избытке веса — это всего лишь 90%. А 90% — это алиментарное ожирение. Алиментарное — это то, что люди переедают. Это несоответствие энергопотребления энергозатратам", — рассказала врач.

Эндокринолог отметила, что причина выявляется после обследования, анализа жалоб пациента и динамики набора веса.

"Есть несколько заболеваний. Заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза — три вот таких основных коня", — сказала врач.

Она советует при ожирении в первую очередь обращаться за помощью к эндокринологу, чтобы он помог исключить или подтвердить наличие проблем с гормонами.

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