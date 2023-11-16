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Терапевт Чернышова рассказала, как пройти десять тысяч шагов в день

1:31
Здоровье

Существует мнение, что человеку для поддержания здоровья нужно совершать 10 тыс. шагов ежедневно. Терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как это лучше сделать.

Терапевт Чернышова рассказала, как пройти десять тысяч шагов в день
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Она сообщила, что существуют разные рекомендации по пешим прогулкам. Кардиологи всего мира рекомендуют 150 минут в неделю, то есть по 30 минут пять раз в неделю ходить пешком. При этом не ведётся подсчёт количества шагов.

"Само понятие "10 тысяч шагов" не имеет четкого медицинского обоснования, но это хорошая цель, она вполне посильна тем людям, у кого нет проблем с ногами, с коленками, с поясницей. То есть человек здоровый может это делать", — объяснила Чернышова.

Специалист рекомендует разбивать это количество на несколько этапов. Например, утром пройти три тысячи шагов по пути на работу и вечером выйти на совершенно короткую прогулку. К этой цели можно идти планомерно.

"По времени минимально это 150 минут в неделю ходьбы по рекомендациям Ассоциации кардиологов. Врачи считают, что восемь тысяч шагов в день — это уже хорошая нагрузка. А десять тысяч шагов — ничего плохого про это сказать не могу, это точно не вредно, это точно полезно, и к этому можно стремиться. Но это не значит, что меньше 10 тысяч — это уже плохо", — рассказала врач.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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