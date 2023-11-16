Косметолог-дерматолог рассказала о способах избавления от "смарфонового подбородка"

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметологи Марият Мухина и Натэла Гришина рассказали, как убрать второй подбородок, который может появиться от частого использовани смартфона.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач-косметолог Мухина объяснила, что из-за неправильного положения шеи и головы при использовании смарфона человек рискует получить деформацию позвоночника. Она отметила, что из-за сдвигания шеи вперёд образуется нависание в виде второго подбородка. Этот эффект называют "смартфоновым подбородком".

Ранее косметолог рассказала об уходе за кожей лица в холодное время года.

Косметолог-дерматолог Натэла Гришина посоветовала избавляться от двойного подбородка с помощью аппарат SMAS-лифтинга.

"Сфокусированная ультразвуковая волна воздействует на жировую и мышечную ткань и подтягивает её", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Эксперт посоветовала также прибегать к массажным процедурам, которые помогут поддержать достигнутый результат.

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