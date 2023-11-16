Репродуктолог напомнила, что с возрастом у женщин резко снижается качество яйцеклеток

Оптимальный возраст, в течение которого женщине нужно стать матерью, — с 19 до 35 лет. Об этом напомнила врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Марина Заборская.

Фото: pxhere.com

Врач подчеркнула, что женщина после 35 лет может отлично выглядеть и так же себя чувствовать, но, к сожалению, яйцеклетки у неё моложе не становятся.

"Чем старше становится женщина, тем больше и больше качество яйцеклеток снижается, причем резко. И здесь не имеет значения, как хорошо женщина себя чувствует и прекрасно выглядит — яйцеклеткам ровно столько, сколько написано в паспорте их обладательницы", — сказала Заборская.

Ещё одним препятствием к зачатию с течением времени, кроме снижающегося качества яйцеклеток, становится нерегулярность овуляции у прекрасных дам, пишет Газета.Ru.

Врач напомнила, что запас яйцеклеток, к которым женщина появляется на свет, постепенно уменьшается, в то время как мужчины могут становиться отцами вплоть за очень зрелого возраста, потому что их сперматозоиды постоянно обновляются.

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