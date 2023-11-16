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Врач Романенко рассказала об опасности бесконтрольного употребления жаропонижающих

1:02
Здоровье

Бездумное употребление препаратов для снижения температуры может негативно сказаться на функционировании печени и почек, предупреждает врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью Москве 24.

Врач Романенко рассказала об опасности бесконтрольного употребления жаропонижающих
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Строгое соблюдение инструкции по применению жаропонижающих препаратов крайне важно, поскольку превышение рекомендуемой дозы может вызвать неприятные последствия.

Как сообщает Москва 24, использование жаропонижающих в избыточных количествах может негативно повлиять на работу печени и почек, так как именно через эти органы происходит вывод лекарств. Врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркивает, что оба органа подвергаются риску при таком подходе.

Обычно медики рекомендуют снижать температуру, если она превышает 38,5 градуса.

"В некоторых случаях, если человек плохо переносит температуру в 38 градусов, ее тоже можно снизить", — добавила Романенко.

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Опасность жаропонижающих
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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