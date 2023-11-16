Бездумное употребление препаратов для снижения температуры может негативно сказаться на функционировании печени и почек, предупреждает врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью Москве 24.
Строгое соблюдение инструкции по применению жаропонижающих препаратов крайне важно, поскольку превышение рекомендуемой дозы может вызвать неприятные последствия.
Как сообщает Москва 24, использование жаропонижающих в избыточных количествах может негативно повлиять на работу печени и почек, так как именно через эти органы происходит вывод лекарств. Врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркивает, что оба органа подвергаются риску при таком подходе.
Обычно медики рекомендуют снижать температуру, если она превышает 38,5 градуса.
"В некоторых случаях, если человек плохо переносит температуру в 38 градусов, ее тоже можно снизить", — добавила Романенко.
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