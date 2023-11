Your browser does not support the audio element.

Бездумное употребление препаратов для снижения температуры может негативно сказаться на функционировании печени и почек, предупреждает врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью Москве 24.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.