В Москве спасли девочку 4 лет, наглотавшуюся магнитных шариков

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Московские врачи спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков, сообщил в четверг столичный департамент здравоохранения в своём телеграм-канале.

Фото: Facebook @Meshalkinclinic

Четырёхлетняя пациентка поступила в детскую больницу имени Г. Н. Сперанского с жалобами на боль в животе, вялость и многократную рвоту. Рентген показал, что кишечник ребёнка полон магнитных шариков от детского конструктора.

Без хирургического вмешательства обойтись не удалось — проходя по пищеварительному тракту, шарики проткнули его в шести местах. Хирурги вскрыли маленькой пациентке брюшную полость, вытащили 29 инородных предметов из тощей кишки и зашили оставленные ими отверстия. Остальные семь шариков были в двенадцатиперстной кишке — их пришлось извлекать эндоскопом с железным наконечником.

Дошкольница провела в больнице ещё 10 дней — её пролечили антибиотиками, чтобы ничего не воспалилось, и провели физиотерапию — во избежание пареза (нарушения подвижности) кишки; она уже выписана с благоприятным прогнозом.

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