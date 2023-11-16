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Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой и приводят к тромбозам

1:46
Здоровье

Если в организме недостаточно белка, вязкость крови увеличивается, что увеличивает риск развития таких заболеваний, как варикоз, тромбофлебит, стенокардия, инфаркт и другие проблемы, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. Он рекомендует включать в рацион нежирные виды мяса (предпочтительно птица и индейка), морскую рыбу, молочные продукты и яйца.

Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой и приводят к тромбозам
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает, что белок следует употреблять в каждом приеме пищи. Традиция употреблять одну кашу утром не является оптимальной. Для улучшения питания рекомендуется добавить, например, вареное яйцо.

Врач советует также исключить кашу из рациона и предлагает два простых и полезных варианта — яичницу с кусочком цельнозернового хлеба и яичницу (или омлет) с овощами, предпочтительно приготовленные без масла в мультиварке или сотейнике.

Зухра Павлова отмечает важность утреннего приема пищи, особенно завтрака. Пропускание завтрака считается нежелательным, поскольку утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта высока, и важно плотно поесть, включая белки и углеводы, сообщает "Российская газета".

Специалист также подчеркивает ошибку в том, если не пить утром обычную воду. Гиповолемия, или уменьшение объема циркулирующей крови, наблюдается при пробуждении, и важно утолить этот дефицит, выпив стакан теплой воды утром натощак. Сахар считается одним из основных факторов, увеличивающих вязкость крови и повышающих риск тромбоза.

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