Эндокринолог рассказал о необходимых для пожилых людей белковых продуктах

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков перечислил белковые продукты, полезные для людей старшего возраста.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснил, что белок необходим организму, так как он является источником необходимых аминокислот.

Ранее врач-эндокринолог Верина Ермошина рассказала о лёгком источнике белка.

"Весь организм — это белковая машина. С помощью белка синтезируются гормоны, ферменты, мышечная и соединительная ткани", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва"

Он посоветовал людям в возрасте старше 50 лет отказаться от употребления красного мяса, так как с возрастом способность усваивать питательные вещества снижается.

Поляков посоветовал увеличить потребление рыбы, морепродуктов и птицы.

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