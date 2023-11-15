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Эндокринолог рассказал о необходимых для пожилых людей белковых продуктах

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Здоровье

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков перечислил белковые продукты, полезные для людей старшего возраста.

Эндокринолог рассказал о необходимых для пожилых людей белковых продуктах
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснил, что белок необходим организму, так как он является источником необходимых аминокислот.

Ранее врач-эндокринолог Верина Ермошина рассказала о лёгком источнике белка.

"Весь организм — это белковая машина. С помощью белка синтезируются гормоны, ферменты, мышечная и соединительная ткани", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва"

Он посоветовал людям в возрасте старше 50 лет отказаться от употребления красного мяса, так как с возрастом способность усваивать питательные вещества снижается.

Поляков посоветовал увеличить потребление рыбы, морепродуктов и птицы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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