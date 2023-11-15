Диетолог-эндокринолог Антон Поляков перечислил белковые продукты, полезные для людей старшего возраста.
Медик объяснил, что белок необходим организму, так как он является источником необходимых аминокислот.
Ранее врач-эндокринолог Верина Ермошина рассказала о лёгком источнике белка.
"Весь организм — это белковая машина. С помощью белка синтезируются гормоны, ферменты, мышечная и соединительная ткани", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва"
Он посоветовал людям в возрасте старше 50 лет отказаться от употребления красного мяса, так как с возрастом способность усваивать питательные вещества снижается.
Поляков посоветовал увеличить потребление рыбы, морепродуктов и птицы.
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