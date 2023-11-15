Онколог Иванов назвал три фактора, провоцирующих рак желудка

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак желудка чаще всего развивается в результате воздействия различных внешних факторов риска, таких как инфекция Helicobacter pylori (HP-инфекция), особенности питания и образа жизни, заявил главный врач клиники "Мамма" онколог Антон Иванов.

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Он пояснил, что неправильный режим питания, постоянное переедание, голодание или чрезмерно частые приемы пищи могут раздражать стенку желудка, способствуя развитию болезни. Инфекция Helicobacter pylori также играет важную роль, при размножении она может вызвать гастрит, язвы и даже рак.

Способность бактерии вызывать болезнь может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, который колонизирует бактерия. Наличие Helicobacter pylori не всегда приводит к раку желудка, но риски у людей с этой инфекцией выше.

Эксперт отметил, что бактерии производят вещества, негативно воздействующие на эпителий желудка, делая его уязвимым для желудочного сока. В результате развивается воспаление, что также увеличивает риск рака.

Генетические факторы также могут повышать риск развития рака желудка, особенно если у члена семьи уже есть диагноз этой болезни. Это связано как с распространенностью HP-инфекции в семье, так и с наследованием генетических мутаций, предрасполагающих к раку.

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Рак желудка. Эффективное лечение и как избежать рецидива. Осминин Сергей, хирург-онколог, КМН.