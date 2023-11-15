Врач Вялов назвал майонез "злом", которое хуже пельменей

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов пояснил, как изменяется восприятие различных продуктов у специалистов в зависимости от того, как и где они были приготовлены. Он обратил внимание на популярное блюдо — пельмени, и обсудил использование майонеза в качестве соуса, с которым их часто подают.

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"Майонез — хороший продукт, если он сделан дома", — отметил специалист, добавив, что уже к магазинному майонезу появляются вопросы.

Он подчеркнул важность обращения внимания на цвет продукта, предупредив, что желтоватый оттенок указывает на окисление жира. Это может превратить полезный ненасыщенный жир во вредный насыщенный, который оказывает негативное влияние на печень, поджелудочную железу и сосуды. Вялов уточнил, что "жёлтый и желтеющий майонез — это, однозначно, зло, которое испортит любое блюдо".

Специалист также подчеркнул, что магазинные пельмени могут содержать соевый протеин и шпик вместо чистого мяса. Он рекомендует оценивать качество продукта по жирности бульона при варке.

"Если при варке остаётся слой жира, то значит мяса там практически не было", — отметил врач.

Вялов рекомендовал делать пельмени самим вместо того, чтобы употреблять магазинные.

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Идеальные пельмени сочные и не развариваются.