Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию

Лишний вес на боках приносит дискомфорт людям независимо от их пола и возраста. Для решения этой проблемы в домашних условиях важно поддерживать сбалансированное питание и заниматься физическими упражнениями.
Предвкушая весенний сезон, многие задумываются о внешнем виде своего тела. Мечты о стройной талии, ровной спине и плоском животе, лишенном избыточных выпуклостей и складок, наполняют воображение. Чтобы избавиться от тех сантиметров, которые набрались зимой, необходимо первоначально выявить причину их образования. Обычно отложения на теле бывают трех видов: подкожные жировые складки, глубокий жировой слой и внутренний, или висцеральный, жир.
Третий вид находится в брюшной полости, создавая неровный рельеф и являясь причиной абдоминального ожирения. Для борьбы с ним рекомендуется употреблять продукты с минимальной термообработкой и употреблять до трех литров воды в день. В отношении физических упражнений наилучшим образом подходят кардио, бег и разнообразные комплексные упражнения, охватывающие все группы мышц.
Также важна разминка, включающая наклоны, вращения, легкий бег или ходьбу.
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