Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лишний вес на боках приносит дискомфорт людям независимо от их пола и возраста. Для решения этой проблемы в домашних условиях важно поддерживать сбалансированное питание и заниматься физическими упражнениями.

Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

Предвкушая весенний сезон, многие задумываются о внешнем виде своего тела. Мечты о стройной талии, ровной спине и плоском животе, лишенном избыточных выпуклостей и складок, наполняют воображение. Чтобы избавиться от тех сантиметров, которые набрались зимой, необходимо первоначально выявить причину их образования. Обычно отложения на теле бывают трех видов: подкожные жировые складки, глубокий жировой слой и внутренний, или висцеральный, жир.

Третий вид находится в брюшной полости, создавая неровный рельеф и являясь причиной абдоминального ожирения. Для борьбы с ним рекомендуется употреблять продукты с минимальной термообработкой и употреблять до трех литров воды в день. В отношении физических упражнений наилучшим образом подходят кардио, бег и разнообразные комплексные упражнения, охватывающие все группы мышц.

Также важна разминка, включающая наклоны, вращения, легкий бег или ходьбу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...