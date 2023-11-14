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Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию

1:20
Здоровье

Лишний вес на боках приносит дискомфорт людям независимо от их пола и возраста. Для решения этой проблемы в домашних условиях важно поддерживать сбалансированное питание и заниматься физическими упражнениями.

Тренер рассказал, как убрать жир с боков и уменьшить талию
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

Предвкушая весенний сезон, многие задумываются о внешнем виде своего тела. Мечты о стройной талии, ровной спине и плоском животе, лишенном избыточных выпуклостей и складок, наполняют воображение. Чтобы избавиться от тех сантиметров, которые набрались зимой, необходимо первоначально выявить причину их образования. Обычно отложения на теле бывают трех видов: подкожные жировые складки, глубокий жировой слой и внутренний, или висцеральный, жир.

Третий вид находится в брюшной полости, создавая неровный рельеф и являясь причиной абдоминального ожирения. Для борьбы с ним рекомендуется употреблять продукты с минимальной термообработкой и употреблять до трех литров воды в день. В отношении физических упражнений наилучшим образом подходят кардио, бег и разнообразные комплексные упражнения, охватывающие все группы мышц.

Также важна разминка, включающая наклоны, вращения, легкий бег или ходьбу.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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