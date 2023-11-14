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Врач рассказала о вреде и пользе руколы

1:27
Здоровье

Рукола — это зеленый листовой овощ, который является источником витаминов, минералов и других питательных веществ. Это низкокалорийный продукт, что делает его привлекательным для тех, кто следит за своим питанием. Она полезна для здоровья человека и может помочь в борьбе с различными заболеваниями, но есть ряд нюансов. Подробнее о пользе и вреде руколы рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач рассказала о вреде и пользе руколы
Фото: https://simply-delicious-food.com is licensed under https://simply-delicious-food.com/arugula-salad-with-lemon-parmesan-dressing/

Польза:

  • Содержит витамины, такие как витамин А, С и К, а также минералы, такие как калий, железо и кальций.
  • Может помочь в борьбе с вредными микробами и вирусами, повышая иммунитет.
  • Может нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
  • Защищает сердечно-сосудистую систему, нормализуя уровень холестерина и предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Вред:

  • Может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей.
  • Из-за содержания нитратов рукола может быть вредна для здоровья, если употребляется в больших количествах.

Таким образом, рукола является полезным продуктом, который может помочь в поддержании здоровья человека. Однако, как и с любым продуктом, употребление руколы должно быть умеренным, чтобы избежать возможных негативных последствий.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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