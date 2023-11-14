Рукола — это зеленый листовой овощ, который является источником витаминов, минералов и других питательных веществ. Это низкокалорийный продукт, что делает его привлекательным для тех, кто следит за своим питанием. Она полезна для здоровья человека и может помочь в борьбе с различными заболеваниями, но есть ряд нюансов. Подробнее о пользе и вреде руколы рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Польза:
Вред:
Таким образом, рукола является полезным продуктом, который может помочь в поддержании здоровья человека. Однако, как и с любым продуктом, употребление руколы должно быть умеренным, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.