Кардиолог Юрий Конев рассказал, что некоторые продукты особенно опасны для правильной работы сердца. В беседе с изданием News. ru он подчеркнул, что соленые, моченые, кислые продукты и продукты с высоким содержанием холестерина могут негативно влиять на почки, которые ответственны за выработку гормонов, регулирующих артериальное давление.
Врач отметил, что избыточное употребление соли может неблагоприятно влиять на течение ряда сосудистых заболеваний. Также он подчеркнул проблему избыточного потребления холестерина, который содержится в жирном мясе и молочных продуктах. Кроме того, большое количество сахара может негативно сказываться на сердце.
Конев также отметил, что алкоголь, фастфуд, газированная вода и кондитерские изделия также могут быть вредны для здоровья сердца, и рекомендует употреблять их в ограниченных количествах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.