Мясо и молоко: кардиолог рассказал, чем опасны они для сердца

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Юрий Конев рассказал, что некоторые продукты особенно опасны для правильной работы сердца. В беседе с изданием News. ru он подчеркнул, что соленые, моченые, кислые продукты и продукты с высоким содержанием холестерина могут негативно влиять на почки, которые ответственны за выработку гормонов, регулирующих артериальное давление.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач отметил, что избыточное употребление соли может неблагоприятно влиять на течение ряда сосудистых заболеваний. Также он подчеркнул проблему избыточного потребления холестерина, который содержится в жирном мясе и молочных продуктах. Кроме того, большое количество сахара может негативно сказываться на сердце.

Конев также отметил, что алкоголь, фастфуд, газированная вода и кондитерские изделия также могут быть вредны для здоровья сердца, и рекомендует употреблять их в ограниченных количествах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...