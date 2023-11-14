Невролог Демьяновская: кусание щёк и губ может грозить инфицированием и раком

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что непроизвольное кусание губ и щек может привести к инфицированию и развитию рака. Эта привычка относится к патомимиям, навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения, такие как выдергивание волос, царапание, щипание кожи и покусывание губ.

Фото: openverse by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Демьяновская подчеркнула, что частая и длительная травматизация слизистых оболочек может спровоцировать предраковые заболевания, такие как лейкоплакия, и даже рак. Лейкоплакия проявляется образованием белых утолщений на внутренней поверхности щек, губ, языка, десен и неба. Ороговевшие клетки эпителия, характерные для лейкоплакии, могут перерождаться в злокачественные опухоли.

Специалист рекомендует не игнорировать такие привычки и обратиться сначала к стоматологу, а затем, при необходимости, к неврологу или психиатру для выявления неврологических или психических расстройств и разработки плана лечения.

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