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Диетолог развенчала миф о наборе веса из-за приёма антидепрессантов

2:20
Здоровье

Перед приемом антидепрессантов, которые назначает исключительно врач, рекомендуется сдать анализы на состояние почек и печени, чтобы избежать обострения. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — это прямые противопоказания к назначению антидепрессантов. Также стоит проверить уровень железа в крови: часто депрессия возникает на фоне железодефицитной анемии, и когда уровень железа поднимается за счет рациона, депрессия проходит, рассказывает читателям Pravda.Ru клинический психолог, диетолог Юлия Харитонова.

Диетолог развенчала миф о наборе веса из-за приёма антидепрессантов
Фото: uzkimyopharm.uz

"Антидепрессанты могут вызывать некоторые неприятные побочные эффекты — тошноту, увеличение веса, проблемы со сном. Это бывает не у всех и обычно происходит в первые две недели. Для облегчения состояния можно сосать леденцы без сахара и пить много воды.

Антидепрессанты нужно принимать во время еды, если не указано иное, и запивать полным стаканом воды. Лучше есть меньше и чаще и помнить о перекусе между едой, чтобы избежать скачков глюкозы", — отмечает эксперт.

Антидепрессанты никак не влияют на жировые клетки. Вес увеличивается по другой причине, предупреждает эксперт. Когда депрессия проходит, улучшается аппетит. По мере ослабления симптомов мы начинаем есть с большим удовольствием. Если беспокоит увеличение веса, значит, нужно придерживаться диеты, сократить употребление сладостей и сладких газированных напитков, выбирать низкокалорийные питательные продукты: овощи, фрукты, птицу, рыбу. Стоит избегать насыщенных трансжиров: чипсов, мороженого и т. д. Ведите дневник питания и отслеживайте всё, что едите. Это поможет заметить моменты переедания.

"Ещё один возможный побочный эффект — сухость во рту. Обязательно пейте воду в достаточном количестве — от 2 л в день. Строго избегайте алкоголь и кофеин. Подчеркну, лекарство с алкогольными напитками не сочетается. Алкоголь может изменить всасываемость лекарства, повысить или снизить эффект многих лекарств или вообще изменить их действие", — рассказала эксперт.

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