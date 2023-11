Врач Малиновская рассказала о последствиях неправильного приема антибиотиков

Your browser does not support the audio element.

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, Ольга Малиновская, рассказала о причинах утраты эффективности антибиотиков в организме. По ее словам, основной корень проблемы заключается в ошибочном применении и неправильном приеме данных препаратов. Это приводит к адаптации бактерий к действию антибиотика, вызывая мутации в их геноме и, в конечном итоге, развитие антибиотикоустойчивости.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.