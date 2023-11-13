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Врач Малиновская рассказала о последствиях неправильного приема антибиотиков

2:11
Здоровье

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, Ольга Малиновская, рассказала о причинах утраты эффективности антибиотиков в организме. По ее словам, основной корень проблемы заключается в ошибочном применении и неправильном приеме данных препаратов. Это приводит к адаптации бактерий к действию антибиотика, вызывая мутации в их геноме и, в конечном итоге, развитие антибиотикоустойчивости.

Врач Малиновская рассказала о последствиях неправильного приема антибиотиков
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Антибиотики появились в 1928 году, и вскоре они стали неотъемлемой частью медицинской практики. Их способность эффективно уничтожать вредные бактерии произвела революцию в медицине. Однако сегодня, из-за несоблюдения правил применения, возникает серьезная проблема антибиотикоустойчивости. В некоторых случаях зафиксированы инфекции, вызванные супербактериями, с которыми существующие антибиотики бессильны. Новые лекарства практически не разрабатываются, и вследствие этого мы можем столкнуться с ситуацией, когда борьба с бактериальными инфекциями станет затруднительной", — пояснила Ольга Малиновская.

По данным опроса Всемирной организации здравоохранения 2015 года, 76% опрошенных считают, что устойчивость к антибиотикам возникает у человека, а не у бактерий. 64% верят в способность этих препаратов побеждать простуду и грипп, в то время как на самом деле антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций. 32% думают, что можно прекратить прием антибиотиков при первых признаках улучшения самочувствия, сообщает "Вести Подмосковья".

"Важно соблюдать назначение врача, придерживаться дозировки и продолжительности приема этих препаратов. Нельзя использовать остатки лекарств, предоставленные друзьями, самостоятельно лечиться или употреблять один и тот же антибиотик без необходимости. При вирусных инфекциях они бесполезны, и положительный эффект достигается лишь в случае бактериальных осложнений, выявленных специалистом", — предостерегла врач.

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