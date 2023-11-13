Врач-диетолог рассказала об одинаковой полезности чая и кофе

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие десятилетия специалисты и потребители спорят, что полезнее — чай или кофе. Врач-диетолог Анна Коробкина рассказала, почему оба напитка можно считать нужными для организма человека. Дело в том, что чай и кофе являются мощными антиоксидантами.

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"Поскольку мы живем в такое, во-первых, стрессовое время, и мы живем в мегаполисах, если мы про Москву, и мы нуждаемся постоянно в защите от этих свободных радикалов, которые приводят к повреждению клеток, к повреждению ДНК, приводят, мало того, что к старению, так к возникновению еще различных заболеваний, среди которых онкологические. И этим свободным радикалам противостоят антиоксиданты", — говорит врач.

В компанию к кофе, как особо мощному антиоксиданту, специалисты добавляют зелёный чай. А вот при высоком уровне стресса или бессонице, как пояснила Правде. Ру Анна Коробкина, пить чай или кофе лучше до полудня.

"Потом только травяные напитки: ромашка, мелисса, лаванда", — посоветовала специалист.

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Чай или кофе: что полезнее и кому именно? Сколько пить безопасно и полезно?