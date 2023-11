Your browser does not support the audio element.

Многие десятилетия специалисты и потребители спорят, что полезнее — чай или кофе. Врач-диетолог Анна Коробкина рассказала, почему оба напитка можно считать нужными для организма человека. Дело в том, что чай и кофе являются мощными антиоксидантами.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.