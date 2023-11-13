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Кардиолог назвал три главные ошибки в период пониженного атмосферного давления

1:54
Здоровье

Основными ошибками людей, чувствительных к метеозависимости в период сниженного атмосферного давления, являются чрезмерная физическая нагрузка, недостаток сна и потребление энергетических напитков. Об этом рассказал врач-кардиолог и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Кардиолог назвал три главные ошибки в период пониженного атмосферного давления
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению Кондрахина, здоровые люди могут не почувствовать влияния сниженного атмосферного давления, поскольку их организм лучше приспосабливается к изменениям. Однако те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, подвержены риску. Главной ошибкой для них является чрезмерная физическая активность.

При сниженном атмосферном давлении важно избегать чрезмерной физической нагрузки, включая любую активность, которая может оказать воздействие на организм. Важно предоставить организму возможность справиться со внутренними и внешними проблемами. Рекомендуется отдыхать и избегать лишних усилий в этот день.

Второй ошибкой в этот период является недостаток здорового сна. Третьей ошибкой считается употребление энергетических напитков, кофе и алкоголя. Кондрахин подчеркнул, что алкоголь способствует загущению крови, что особенно нежелательно при сниженном атмосферном давлении. Следует сократить потребление кофе и других стимуляторов.

Кроме того, рекомендуется уменьшить употребление сигарет, снизить стресс, более внимательно следить за артериальным давлением и не забывать принимать предписанные врачом лекарства. В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться за помощью к специалистам, сообщает Москва 24.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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