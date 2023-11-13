Врач Тарадайко подчеркнула важность профилактики диабета

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заслуженный врач России, врач-эндокринолог, диетолог и заведующая областным диабетологическим центром Нижегородской областной больницы имени Н. А. Семашко, Наталья Тарадайко, перед Всемирным днём борьбы с диабетом 14 ноября, отметила, что число пациентов с этим заболеванием в России выросло более чем в два раза за последние десять лет.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"По данным Федерального регистра сахарного диабета в России на 1 января 2023 года на диспансерном учёте находится 4 962 762 человека, что составляет 3,42% населения", — поделилась она в беседе с сайтом pravda-nn.ru.

В Нижегородской области, по её словам, за период с 2010 по 2023 год количество пациентов с сахарным диабетом 2-го типа увеличилось более чем на 38 тысяч человек, а с сахарным диабетом 1-го типа — почти на 2 тысячи человек.

Тарадайко напомнила о важности скрининга и профилактики, в том числе в отношении преддиабета 2-го типа. Она подчеркнула, что снижение массы тела на 10% сокращает риск развития сахарного диабета 2-го типа в будущем на 80%. Также отметила, что лицам с преддиабетом достаточно снижения массы тела на 7%, чтобы значительно снизить риск развития диабета.

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