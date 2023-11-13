Врач Александр Мясников назвал гипертонию и диабет причиной диализа

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников, в программе "О самом главном", высказал свою озабоченность по поводу рисков, связанных с здоровьем почек, отметив, что у каждого четвертого человека, даже не испытывающего симптомов, уже есть определенные нарушения в работе этого органа.

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"По статистике, в мире 10% людей сталкиваются с хронической почечной недостаточностью, что составляет около 700 миллионов человек. Эти люди имеют выраженные изменения в клубочковой фильтрации. Этот параметр учитывает возраст, вес и пол, чтобы определить, с какой скоростью почки фильтруют жидкость для образования мочи. Но ориентироваться на симптомы не стоит, поскольку почки, за исключением случаев мочекаменной болезни или абсцесса, не вызывают болевых ощущений. У каждого четвертого снижается скорость клубочковой фильтрации, и у каждого десятого уже есть выраженные проблемы", — подчеркнул Мясников.

Врач предупреждает, что многие из этих людей не обращаются к врачу, чтобы рассчитать этот параметр. Почки выполняют важные функции в организме, включая укрепление иммунитета, регулирование давления, фильтрацию, активацию выработки витамина D, выработку гормонов и нормализацию кислотно-щелочного баланса.

Мясников также подчеркивает, что ожирение, инфаркт, нехватка жидкости, аденома простаты и камни в мочеточнике могут повредить почки. Пациентам рекомендуется внимательно отнестись к лекарствам, учитывая их влияние на работу органа.

Он предупреждает, что повышение уровня креатинина на десятые доли может означать потерю половины почечной функции. Мясников подчеркивает важность регулярного контроля давления, уровня глюкозы и холестерина, а также заботы о здоровом образе жизни, чтобы предотвратить проблемы с почками.

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