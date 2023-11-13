Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта (США) в ходе специального исследования пришли к выводу, что уменьшение потребления соли на одну чайную ложку в день может снизить артериальное давление у человека за неделю до уровня, сравнимого с эффектом от приема популярных антигипертензивных препаратов. Результаты исследования были представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA), сообщает "Газета.Ru".
В ходе научных испытаний, в которых участвовали сто добровольцев с повышенным артериальным давлением, часть из них следовала диете с низким содержанием соли (1,3 грамма в день), а другая — с повышенным уровнем соли в рационе (5 граммов в день). Исследование выявило, что недельное соблюдение диеты с низким содержанием натрия снижает артериальное давление в среднем на 7 миллиметров ртутного столба.
По результатам исследования был сделан вывод о том, что избыточное употребление галита, минерала из класса хлоридов с формулой NaCl, способствует повышению артериального давления, развитию гипертензии и, следовательно, увеличению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт. Это обусловлено тем, что соль задерживает воду в организме, что, в свою очередь, приводит к снижению объема жидкости в крови и уменьшению давления на стенки кровеносных сосудов, что снижает артериальное давление.
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