Диетолог Кондратенко раскрыла главный принцип здорового питания

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ошибка заключается в отказе от углеводов при переходе к здоровому питанию, заявила диетолог Ольга Кондратенко, сообщает aif. ru. Она подчеркнула, что для нормальной жизни человеку необходима энергия, основным источником которой являются углеводы. Они должны составлять до половины суточной калорийности рациона.

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Даже при похудении полное исключение углеводов считается недопустимым. Вместо этого следует выбирать долгие углеводы с низким и умеренным гликемическим индексом, такие как гречка, бурый рис, киноа и овсяная крупа.

Доктор также рекомендует употребление моно- и дисахаридов (лактоза, фруктоза и глюкоза), которые содержатся в молочных продуктах и фруктах. Доля жиров в рационе должна составлять не менее 30%, при этом важно ограничивать потребление насыщенных жирных кислот, содержащихся в жареной и жирной пище, фастфуде, промышленных кондитерских изделиях и полуфабрикатах.

Ольга Кондратенко выделяет белок животного происхождения как идеальный источник, так как он содержит много незаменимых аминокислот. Также важно уделять внимание пищевым волокнам. В целом, основным признаком здорового питания является сбалансированный рацион, подытожила диетолог.

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