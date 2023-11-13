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Невролог Шадбер: прием болеутоляющих может вызвать головную боль по утрам

1:19
Здоровье

Невролог Насима Шадбер назвала причины головной боли по утрам. По её словам, бессонница и употребление алкоголя являются частыми, однако не единственными факторами, которые провоцируют головную боль по утрам. Как отметила эксперт изданию The Sun, с головной болью по утрам часто просыпаются те, кто испытывал апноэ во сне.

Невролог Шадбер: прием болеутоляющих может вызвать головную боль по утрам
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как объяснила специалист, ощущения апноэ могут напоминать приступы мигрени, когда пульсирующая боль появляется с одной стороны, сопровождаясь тошнотой и светобоязнью. Другим вариантом является опоясывающая боль вокруг головы. Шадбер отметил, что такая бывает у пациентов с депрессией или тревожным расстройством.

Кроме того, ещё одной причиной головной боли по утрам может быть частый приём болеутоляющих препаратов. Для того, чтобы убрать неприятные ощущения, принимать обезболивающие следует не чаще 10 раз в месяц или двух раз в неделю.

"Есть очень маленькая вероятность, что утренние головные боли вызваны повышенным давлением в мозге из-за опухоли или новообразования", — отметила Шадбер.

В последнем случае, по её словам, боль будет постоянной и даже начнёт усиливаться со временем.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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