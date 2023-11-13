Врач рассказала о нездоровых симптомах после приема пищи

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У некоторых людей после приема пищи могут возникнуть такие неприятные явления, как головокружение, учащение пульса и повышенное потоотделение.

Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Такие симптомы часто связывают с демпинг-синдромом, который может даже привести к обмороку. Распознать данное состояние бывает сложно, поскольку люди редко связывают его с употреблением пищи. Ранний демпинг-синдром проявляется примерно через час после еды из-за быстрого перемещения непереваренного содержимого желудка в тонкую кишку.

Отмечается, что при этом возможны боли и урчание в животе.

Поздний демпинг-синдром проявляется примерно через три часа. Его причинами могут быть непереваренные углеводы и неравномерный уровень сахара в крови.

Чтобы избежать этих неприятных симптомов, достаточно внести коррективы в рацион. Рекомендуется уменьшить потребление углеводов, воздерживаться от жидкости в течение полутора часов после еды. Основную часть рациона следует составлять из белков и жиров.

В случае если изменение режима питания не приносит облегчения, необходимо немедленно обратиться к врачу.

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