Ученые заявили, что ожирение существенно повышает риск развития Альцгеймера

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа ученых из Соединенных Штатов под руководством Мроджема Алассафа нашла взаимосвязь между ожирением и двумя серьезными нейродегенеративными заболеваниями — болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Исследования, проведенные на плодовых мушках, указали на то, что добавление продуктов с высоким содержанием сахара в рацион способствует развитию инсулинорезистентности в мозге.

Это состояние значительно увеличивает риск возникновения нейродегенеративных расстройств. Данные результаты были опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ранее уже была установлена связь между ожирением и развитием нейродегенеративных расстройств, но конкретные механизмы этой связи оставались неясными. Полученные результаты помогут специалистам разрабатывать новые методы профилактики и лечения этих серьезных заболеваний.

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