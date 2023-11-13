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Диетолог рассказала об опасном показателе индекса массы тела

1:33
Здоровье

Индекс массы тела, превышающий 30, свидетельствует о наличии ожирения и может привести к развитию различных проблем со здоровьем. Эту информацию предоставила доктор медицинских наук, врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева.

Диетолог рассказала об опасном показателе индекса массы тела
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

Индекс массы тела помогает определить наличие избыточного веса. Этот показатель можно вычислить вручную, используя специальную формулу, или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Нормальный вес характеризуется индексом массы тела от 18 до 25. При наличии избыточного веса индекс составляет от 25 до 29,9. Если индекс массы тела равен 30 и выше, человек относится к категории ожирения.

"Ожирение представляет опасность для здоровья, так как оно сопровождается метаболическими изменениями в организме. Нарушается углеводный обмен, страдает сердечно-сосудистая система, и наблюдается накопление абдоминального жира в области живота". — подчеркнула Маргарита Королева.

Другим важным показателем является окружность талии, сообщает Москва 24.

"У женщин она не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 94. Эти цифры также влияют на состояние здоровья, поскольку абдоминальное ожирение является фактором риска для многих метаболических проблем", — подытожила Королева.

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