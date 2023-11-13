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Врач Вялов назвал пиццу блюдом, которое ударит по поджелудочной железе

1:14
Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов раскрыл, когда тесто в блюдах считается наиболее безопасным компонентом. Медик также указал, какие обычные начинки и топпинги могут представлять испытания для поджелудочной железы.

Врач Вялов назвал пиццу блюдом, которое ударит по поджелудочной железе

В частности, блюдо, содержащее сыр, ветчину и салями (например, в сэндвиче или на пицце), вероятно, не будет полезным.

"Вот, например, салями. Это продукт, половина которого — жир. Его видно глазами. Мы думаем, что колбаса — это мясо и белок. На деле — это чистый жир. В итоге жир из колбасы, ветчины, сыра (если мы говорим о начинке для пиццы — Прим. Ред.) ударит по поджелудочной железе и уйдёт в бока", — объяснил Вялов.

Относительно сыра медик отметил, что этот продукт является коварным, так как, несмотря на наличие кальция, белка и жирорастворимых витаминов, его регулярное употребление может привести к набору веса.

"Люди вдруг обнаруживают, что бока и живот подросли. Ведь про его жирность никто не думал", — отметил Вялов.

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