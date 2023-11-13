Российские ученые обнаружили, что проведение магнитной стимуляции определенных участков человеческого мозга способствует значительному увеличению скорости его реакции.
Согласно исследователям, такой эффект достигается при стимулировании участков мозга, ответственных за двигательное воображение. Этот процесс позволяет человеку формировать в уме движущиеся модели в пространстве, включая воспоминания и ментальное тренирование сложных движений, таких как в спорте, при музыкальном исполнении или в танцах.
Для проверки гипотезы о взаимосвязи стимуляции указанных областей мозга и скорости реакции, исследователи использовали транскраниальную магнитную стимуляцию. Этот метод также применяется в лечении депрессивных расстройств, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и эпилепсии.
"Потенциально такой подход может быть использован для компенсации снижения скорости реакции в пожилом возрасте, при создании новых методов реабилитации для нарушений двигательных функций и разработке инновационных методов тренировки спортсменов", — заявила профессор кафедры нейротехнологии Сусанна Гордлеева.
Ранее ученые в области нейробиологии из США выяснили, что реакция мозга на усталость не зависит от пола, но имеет существенную зависимость от возраста.
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