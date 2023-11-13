Ученые нашли способы ускорения реакции

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские ученые обнаружили, что проведение магнитной стимуляции определенных участков человеческого мозга способствует значительному увеличению скорости его реакции.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно исследователям, такой эффект достигается при стимулировании участков мозга, ответственных за двигательное воображение. Этот процесс позволяет человеку формировать в уме движущиеся модели в пространстве, включая воспоминания и ментальное тренирование сложных движений, таких как в спорте, при музыкальном исполнении или в танцах.

Для проверки гипотезы о взаимосвязи стимуляции указанных областей мозга и скорости реакции, исследователи использовали транскраниальную магнитную стимуляцию. Этот метод также применяется в лечении депрессивных расстройств, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и эпилепсии.

"Потенциально такой подход может быть использован для компенсации снижения скорости реакции в пожилом возрасте, при создании новых методов реабилитации для нарушений двигательных функций и разработке инновационных методов тренировки спортсменов", — заявила профессор кафедры нейротехнологии Сусанна Гордлеева.

Ранее ученые в области нейробиологии из США выяснили, что реакция мозга на усталость не зависит от пола, но имеет существенную зависимость от возраста.

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Ученые обнаружили что мозг человека способен на нечто НЕВЕРОЯТНОЕ