Врач Патель рассказала, как можно защититься от восьми видов рака

По мнению доктора Ханы Патель из Национальной службы здравоохранения, существует эффективный метод уменьшения вероятности развития рака молочной железы, кишечника, мочевого пузыря, пищевода, почек, легких и желудка.
Этот вид активности связан с улучшением общего состояния здоровья и продлением жизни. Исследования показывают, что увеличение числа шагов на 1000 в день сопровождается уменьшением риска смерти от любых причин. При увеличении шагов на 500 в день вероятность уменьшается на 7%.
Особенно ходьба связана с уменьшением риска восьми видов рака. Кроме того, ходьба положительно влияет на самочувствие, повышает самооценку, настроение, улучшает качество сна, снижает беспокойство, стресс и усталость. Также известно, что регулярная ходьба может снизить вероятность развития деменции и уменьшить симптомы депрессии. Чтобы получить максимальную выгоду от ходьбы, рекомендуется проходить 10 тысяч шагов в день.
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