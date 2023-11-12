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Врач Патель рассказала, как можно защититься от восьми видов рака

1:06
Здоровье

По мнению доктора Ханы Патель из Национальной службы здравоохранения, существует эффективный метод уменьшения вероятности развития рака молочной железы, кишечника, мочевого пузыря, пищевода, почек, легких и желудка.

Врач Патель рассказала, как можно защититься от восьми видов рака
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Этот вид активности связан с улучшением общего состояния здоровья и продлением жизни. Исследования показывают, что увеличение числа шагов на 1000 в день сопровождается уменьшением риска смерти от любых причин. При увеличении шагов на 500 в день вероятность уменьшается на 7%.

Особенно ходьба связана с уменьшением риска восьми видов рака. Кроме того, ходьба положительно влияет на самочувствие, повышает самооценку, настроение, улучшает качество сна, снижает беспокойство, стресс и усталость. Также известно, что регулярная ходьба может снизить вероятность развития деменции и уменьшить симптомы депрессии. Чтобы получить максимальную выгоду от ходьбы, рекомендуется проходить 10 тысяч шагов в день.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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