Диетолог Мария Дюжева поделилась советами по включению определенных продуктов в осенний рацион в беседе с RT. Эксперт отметила, что различные овощи, фрукты и ягоды могут помочь справиться с простудой, вялостью и сонливостью. Она подчеркнула, что шиповник играет важную роль в профилактике и лечении ОРВИ. Кроме того, витамин C также присутствует в смородине, клюкве и облепихе.
Мария Дюжева отметила, что морковь и хурма содержат каротиноиды, предшественники витамина A, необходимого для поддержания зрения, костей, кожи и иммунной системы. Тыква, также богатая этим витамином, может быть отличным источником цинка, замедляющего процессы старения. Семечки тыквы, ihrerseits, полезны для мозга и печени. Врач рекомендует употребление моркови с добавлением жиров, так как витамин E, содержащийся в ней, лучше всего усваивается в их присутствии.
Она также подчеркнула, что бананы, богатые триптофаном, могут стимулировать выработку гормонов счастья, улучшая настроение, энергию и качество сна.
Доктор предостерегла от чрезмерной термической обработки продуктов, так как это может снизить содержание витаминов. Например, соленые огурцы и помидоры могут потерять практически все свои витамины, но их всё равно можно употреблять как источник клетчатки.
Квашеная капуста, богатая пробиотиками и пребиотиками, благотворно воздействует на здоровье микрофлоры кишечника.
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