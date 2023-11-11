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Врачи зафиксировали увеличение среднего размера полового члена

2:46
Здоровье

Проведенное исследование, посвященное изменению длины мужского полового органа в течение времени, выявило, что за последние 30 лет размер пениса увеличился на целых 3 сантиметра, что составляет четверть от предыдущей длины. Эта тенденция охватывает весь мир и не зависит от географического положения. Важно отметить, что исследование фокусировалось на длине эрегированного полового члена. Исследователи из Стенфордского университета проанализировали 75 научных работ с 1992 по 2021 годы, исключив те, где использовались "самоизмерения".

Врачи зафиксировали увеличение среднего размера полового члена
Фото: openverse.org by B/Hiking Nikon Oregon is licensed under CC BY 2.0.

Изучены были данные о 55 761 мужчине, приведенные в 75 публикациях. Измерения проводились исследователями, а не владельцами органов, от корня до кончика. Исключены были работы, основанные на самоизмерениях и измерениях после серьезных операций на органах малого таза. Учитывались три состояния пениса: вялое, растянутое и эрекционное. Обобщенные средние оценки длины пениса: вялая — 8,7 см, растянутая — 12,93 см, эрекционная — 13,93 см. Исследователи отметили, что эрекционная длина значительно увеличилась за последние 29 лет в различных частях мира и среди разных возрастных групп. В отличие от этого, длина растянутого или вялого пениса не подверглась изменениям.

Хотя эректильная длина является стабильной, исследователи указывают на "субъективность и изменчивость растянутой длины". Другие исследования показывают, что растянутый пенис у пожилых мужчин длиннее, чем у молодых, но эрекционная длина не отличается. Ученые также отмечают, что измерения могут быть влиянием различных факторов, таких как температура, состояние возбуждения, размер тела и предвзятость добровольцев.

После коррекции на географический регион, возраст и популяцию длина эрегированного пениса увеличилась на 24% за последние 29 лет. Авторы исследования призывают к дальнейшим наблюдениям и выяснению точных причин этого изменения. Они предполагают, что ранний наступающий период полового созревания, малоподвижный образ жизни, ожирение и воздействие гормонально-деструктивных веществ могут быть связаны с увеличением размеров. Отмечается также, что ухудшение качества спермы у мужчин может быть связано с этими изменениями.

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Увеличение полового члена. Обзор методов.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
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Заведующий отделением пластической хирургии
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