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Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя

1:42
Здоровье

Нарушенные функции мозга у человека могут восстанавливаться после продолжительного отказа от употребления алкоголя, сообщает портал alldaily. ru, ссылаясь на научное исследование, опубликованное в журнале Alcohol.

Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Исследование включало в себя 88 участников с разной степенью зависимости от алкоголя и 45 добровольцев, не испытывавших проблем с алкоголем. С использованием метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) ученые измеряли толщину коры головного мозга у пациентов. Оказалось, что восстановление толщины коры головного мозга в среднем занимает 7,3 месяца. Однако автор работы, Тимоти Дураззо, отмечает, что пока недостаточно данных о том, как именно происходит восстановление структур мозга после длительного периода воздержания от алкоголя и лечения.

Наиболее впечатляющим результатом исследования стало линейное восстановление толщины коры во времени в большинстве из исследованных областей — 26 из 34. Самые значительные изменения были выявлены через 7,3 месяца после отказа от алкоголя.

У пациентов, которые употребляли большие дозы алкоголя за год до исследования, скорость восстановления мозга была меньше по сравнению с другими участниками исследования. Исследователи пришли к выводу, что количество и продолжительность употребления алкоголя влияют на скорость восстановления мозга. Также замедленное восстановление некоторых областей мозга было выявлено у пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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