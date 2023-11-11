Британские ученые ответили, зависит ли размер влагалища от количества половых партнеров

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение, что активная сексуальная жизнь с большим числом партнеров может вызвать растяжение женского полового органа. Данное предположение было подвергнуто исследованию британской медицинской группы из Университетского колледжа Лондона.

Фото: openverse.org by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования ученые анализировали 50 женщин в пременопаузе, проводивших гинекологические процедуры и участвовавших в опросах. Результаты исследования продемонстрировали разнообразие размеров половых органов у здоровых женщин. Были рассмотрены как данные нерожавших, так и тех, кто рожал естественным путем.

В итоге эксперты не смогли подтвердить, что участие в сексе с большим числом партнеров приводит к изменениям в форме и размере влагалища. Исследование не выявило значительных различий между размерами влагалищ у рожавших и нерожавших женщин.

Однако исследователи признали, что временные изменения в половом органе могут произойти вследствие физической травмы, такой как роды. Тем не менее, они подчеркнули, что влагалище обладает высокой эластичностью и с течением времени восстанавливается до состояния до беременности.

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Размер влагалища и количество партнеров. Есть ли связь? От чего зависит?