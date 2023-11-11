Существует мнение, что активная сексуальная жизнь с большим числом партнеров может вызвать растяжение женского полового органа. Данное предположение было подвергнуто исследованию британской медицинской группы из Университетского колледжа Лондона.
В ходе исследования ученые анализировали 50 женщин в пременопаузе, проводивших гинекологические процедуры и участвовавших в опросах. Результаты исследования продемонстрировали разнообразие размеров половых органов у здоровых женщин. Были рассмотрены как данные нерожавших, так и тех, кто рожал естественным путем.
В итоге эксперты не смогли подтвердить, что участие в сексе с большим числом партнеров приводит к изменениям в форме и размере влагалища. Исследование не выявило значительных различий между размерами влагалищ у рожавших и нерожавших женщин.
Однако исследователи признали, что временные изменения в половом органе могут произойти вследствие физической травмы, такой как роды. Тем не менее, они подчеркнули, что влагалище обладает высокой эластичностью и с течением времени восстанавливается до состояния до беременности.
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