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Британские ученые ответили, зависит ли размер влагалища от количества половых партнеров

1:14
Здоровье

Существует мнение, что активная сексуальная жизнь с большим числом партнеров может вызвать растяжение женского полового органа. Данное предположение было подвергнуто исследованию британской медицинской группы из Университетского колледжа Лондона.

Британские ученые ответили, зависит ли размер влагалища от количества половых партнеров
Фото: openverse.org by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования ученые анализировали 50 женщин в пременопаузе, проводивших гинекологические процедуры и участвовавших в опросах. Результаты исследования продемонстрировали разнообразие размеров половых органов у здоровых женщин. Были рассмотрены как данные нерожавших, так и тех, кто рожал естественным путем.

В итоге эксперты не смогли подтвердить, что участие в сексе с большим числом партнеров приводит к изменениям в форме и размере влагалища. Исследование не выявило значительных различий между размерами влагалищ у рожавших и нерожавших женщин.

Однако исследователи признали, что временные изменения в половом органе могут произойти вследствие физической травмы, такой как роды. Тем не менее, они подчеркнули, что влагалище обладает высокой эластичностью и с течением времени восстанавливается до состояния до беременности.

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Размер влагалища и количество партнеров. Есть ли связь? От чего зависит?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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