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Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц

1:05
Здоровье

Диетолог Эми Шапиро подчеркнула, что после достижения 30-летнего возраста начинает уменьшаться объем мышечной массы, что может стать причиной трудностей в процессе похудения.

Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

"С каждым десятилетием после 30 лет мышечная масса уменьшается на три-восемь процентов", — отметила она.

По её словам, поскольку мышцы являются эффективными "потребителями" калорий, уменьшение их объема делает процесс похудения более сложным.

Шапиро также пояснила, что потеря мышечной массы замедляет обмен веществ, что, в свою очередь, может привести к набору лишнего веса даже при соблюдении диеты. Она отметила, что в возрасте 40-50 лет у человека происходят гормональные изменения.

У женщин в период менопаузы уровень эстрогена снижается, что связано с увеличением жира в области живота. У мужчин, напротив, происходит снижение уровня тестостерона, что негативно сказывается на распределении жира, мышечной массе и силе.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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