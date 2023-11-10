Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Эми Шапиро подчеркнула, что после достижения 30-летнего возраста начинает уменьшаться объем мышечной массы, что может стать причиной трудностей в процессе похудения.

Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

"С каждым десятилетием после 30 лет мышечная масса уменьшается на три-восемь процентов", — отметила она.

По её словам, поскольку мышцы являются эффективными "потребителями" калорий, уменьшение их объема делает процесс похудения более сложным.

Шапиро также пояснила, что потеря мышечной массы замедляет обмен веществ, что, в свою очередь, может привести к набору лишнего веса даже при соблюдении диеты. Она отметила, что в возрасте 40-50 лет у человека происходят гормональные изменения.

У женщин в период менопаузы уровень эстрогена снижается, что связано с увеличением жира в области живота. У мужчин, напротив, происходит снижение уровня тестостерона, что негативно сказывается на распределении жира, мышечной массе и силе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...