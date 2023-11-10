Диетолог Эми Шапиро подчеркнула, что после достижения 30-летнего возраста начинает уменьшаться объем мышечной массы, что может стать причиной трудностей в процессе похудения.
"С каждым десятилетием после 30 лет мышечная масса уменьшается на три-восемь процентов", — отметила она.
По её словам, поскольку мышцы являются эффективными "потребителями" калорий, уменьшение их объема делает процесс похудения более сложным.
Шапиро также пояснила, что потеря мышечной массы замедляет обмен веществ, что, в свою очередь, может привести к набору лишнего веса даже при соблюдении диеты. Она отметила, что в возрасте 40-50 лет у человека происходят гормональные изменения.
У женщин в период менопаузы уровень эстрогена снижается, что связано с увеличением жира в области живота. У мужчин, напротив, происходит снижение уровня тестостерона, что негативно сказывается на распределении жира, мышечной массе и силе.
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