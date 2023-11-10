Сексолог Ястребова пояснила, что такое "обезболивающий секс" и почему это может быть опасно

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт в области сексологии, Надежда Ястребова, поделилась своими знаниями о том, что представляет собой "обезболивающий секс" и когда следует обращать на него внимание.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

В ее личном телеграм-канале она высказала мнение, что люди, занимающиеся бессмысленным сексом, могут либо быть свободными по натуре, либо тяжело зависимы от этого.

Сексолог предупреждает, что легкий секс может стать способом избегания близости и стать обезболивающим средством для душевных травм. Кроме того, он вызывает привыкание, и каждая новая "доза" приносит все меньше удовлетворения, создавая иллюзию неудовлетворенности.

"Как определить "обезболивающий секс"? После него остается неприятное ощущение и желание смыться. Увеличение частоты секса не приносит удовлетворения", — поясняет Надежда Ястребова.

Она также подчеркивает, что выбор партнеров, с которыми сложно или невозможно строить доверительные и близкие отношения, может быть следствием страха перед близостью, вызванного травмами в отношениях со значимыми людьми.

Легко различить здоровый секс от "обезболивающего". Если вы чувствуете спокойствие и удовлетворение, все в порядке. Но если близость кажется ошибкой, которую вы готовы повторить, возможно, пришло время признать проблему.

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