Врачи выяснили, что снижение веса омолаживает мозг

Исследование, проведенное учеными из Университета Бен-Гуриона в Израиле, выявило, что уменьшение веса за счет перехода на более здоровое питание может замедлить процесс старения мозга. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале eLife, сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0