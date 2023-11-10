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Врачи выяснили, что снижение веса омолаживает мозг

Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Университета Бен-Гуриона в Израиле, выявило, что уменьшение веса за счет перехода на более здоровое питание может замедлить процесс старения мозга. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале eLife, сообщает Газета.Ru.

Врачи выяснили, что снижение веса омолаживает мозг
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

В ходе эксперимента специалисты провели сканирование мозга 102 участников дважды: до начала изучения и спустя 18 месяцев. Также были проведены тесты на функцию печени, уровень холестерина и массу тела.

Добровольцы придерживались одной из трех диет: средиземноморской с увеличенным потреблением орехов, рыбы и курицы вместо красного мяса; средиземноморской диеты с добавками зеленого чая, содержащими полифенолы; а также диеты, основанной на принципах здорового питания.

Оценка возраста мозга проводилась на основе алгоритма, обученного на сканах мозга другой группы, почти 300 человек, и модель точно предсказывала возраст на основе показателей мозга.

В среднем участники потеряли около 2,3 килограмма за время эксперимента. Ученые выявили, что каждый процент потери массы тела делал мозг участников почти на девять месяцев моложе их биологического возраста.

"Наше исследование подчеркивает важность здорового образа жизни для поддержания здоровья мозга, включая уменьшение потребления обработанных продуктов, сладостей и напитков", — подчеркнул ведущий автор исследования, нейробиолог Гидон Леваков.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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