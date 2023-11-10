Врач Кашух напомнила, что витамины нужно принимать с осторожностью, особенно жирорастворимые

Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух признала важность витаминов, однако напомнила, что назначать их человека должен специалист.

Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

Эксперт рассказала, что организм нуждается в разных витаминах: В1 (тиамине), В6, В12, С (аскорбиновой кислоте), D и других. Однако одинаково плох как их дефицит, так и переизбыток витаминов, особенно если употреблять их параллельно с другими лекарствами или БАДами.

"Это может вызвать аллергические реакции, расстройства ЖКТ, повлиять на развитие сердечно-сосудистой патологии и мочекаменной болезни. Особенно осторожно нужно принимать жирорастворимые витамины — к ним относятся А, D, E, K", — объяснила Кашух в разговоре с "Известиями".

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